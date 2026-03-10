Cocaina, Armando Piscopo si costituisce al carcere di S. Angelo dei Lombardi Benevento. Deve scontare 7 anni e 6 mesi, condanna definitiva

Ha fatto la stessa scelta compiuta da un'altra persona, ma non per la stessa inchiesta. Si è infatti costituito al carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, Armando Piscopo, di Benevento, condannato in via definitiva qualche giorno fa, come anticipato da Ottopagine, in una inchiesta antidroga condotta in città dalla guardi di finanza e rimbalzata all'onore delle cronache nel febbraio 2010, quando erano state eseguite alcune ordinanze di custodia cautelare.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, Piscopo deve scontare 7 anni e 6 mesi per detenzione di cocaina, una pena che era stata ridotta in appello, rispetto a quella di 10 anni stabilita dal Tribunale nel 2011, dopo la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei capitoli riguardanti la detenzione di hashish.

Piscopo è una della sette persone per le quali la condanna è diventa irrevocabile dopo la pronuncia della Cassazione, che ha detto no ai ricorsi delle difese.