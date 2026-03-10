Il Picerno per il "dopo Bertotto" richiama De Luca L'allenatore era stato esonerato il 12 ottobre. Ora viene richiamato per cogliere la salvezza

il Picerno ha deciso di richiamare Claudio De Luca sulla panchina rossoblù. Il Picerno ha ufficializzato la decisione con un comunicato sui propri profili social:

"L’AZ Picerno comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Claudio De Luca. Per il tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina rossoblù dopo l’esperienza della prima parte della stagione in corso. Mister De Luca sarà a Picerno già in giornata e da domani dirigerà il primo allenamento alla guida della squadra. La società rivolge al tecnico un augurio di buon lavoro, con l’auspicio di proseguire insieme il percorso sportivo con rinnovato entusiasmo e determinazione".

De Luca era stato esonerato lo scorso 12 ottobre, ma i risultati successivi non hanno portato la svolta sperata. Dopo cinque mesi, la società decide così di richiamarlo per dare una scossa decisiva e ottenere la salvezza.