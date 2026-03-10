A Dugenta la presentazione del libro "L’altro Casalese" La storia di Domenico Noviello e il coraggio della denuncia

Il Comune di Dugenta, in collaborazione con CESVOLAB Irpinia Sannio ETS e con l’Istituto Comprensivo Statale Leonardo da Vinci, promuove un importante momento di riflessione sui temi della legalità con la presentazione del libro L’altro Casalese – Domenico Noviello, il dovere della denuncia di Paolo Miggiano.

L’iniziativa si terrà venerdì 13 marzo 2026 alle ore 11:00 presso il Museo Laboratorio dell’Ambiente e Centro per la diffusione della cultura della Legalità “Falcone – Borsellino”, in Piazza Mercato a Dugenta.



L’incontro offrirà l’occasione per approfondire la vicenda di Domenico Noviello, imprenditore che ebbe il coraggio di denunciare il racket e che per questo fu ucciso dalla criminalità organizzata.

Attraverso il racconto contenuto nel libro, sarà possibile riflettere sul valore della denuncia e sull’importanza dell’impegno civile nella difesa della legalità.



Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo, della Dirigente Scolastica Rosalia Manasseri e del presidente di CESVOLAB Irpinia Sannio ETS Raffaele Amore.

Seguiranno gli interventi dell’autore Paolo Miggiano e di Mimma Noviello, figlia di Domenico Noviello, che porterà una testimonianza diretta di una storia segnata dal coraggio e dalla dignità.

Le conclusioni saranno affidate al procuratore aggiunto presso la Procura di Napoli Alessandro Milita.

«Per la nostra comunità è fondamentale promuovere momenti di confronto e di memoria che aiutino soprattutto i più giovani a comprendere il valore della legalità e del coraggio civile. La storia di Domenico Noviello rappresenta un esempio straordinario di dignità e di responsabilità verso la propria terra, un messaggio forte che dobbiamo continuare a trasmettere alle nuove generazioni», dichiara il Sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, scuola e comunità, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità e mantenere viva la memoria di chi ha scelto di opporsi alla criminalità organizzata.