Janara, le streghe di Benevento: per la terza edizione si attende il sold out Mastella: puntare su eventi e turismo per fare crescere la città e l'economia

Tre edizioni in un anno: più di 300 persone coinvolte, quasi 100 eventi. Si preannuncia il sold out a Benevento per Janara, l'evento che indaga la leggenda delle streghe trasformando la città con una tre giorni di incontri, spettacoli, rituali, mostre, giochi medievali, laboratori, racconti e performance che animeranno vicoli, piazze e palazzi della città dal 20 al 22 marzo.

L'evento è stato presentato questo pomeriggio dai direttori artistici.

Strutture ricettive già piene

“Tre edizioni in un anno sono un numero tutt'altro che scontato – ha esordito il direttore artistico Antonio Frascadore - così come non sono scontati i numeri che questa manifestazione in realtà sta mettendo in campo. Un progetto che genera un indotto dal punto di vista economico pazzesco per la città. Già oggi sappiamo che praticamente quasi tutti gli hotel e i bed&breakfast della città sono occupati, questo genera inevitabilmente turismo e attenzione rispetto ad un tema che secondo me resta uno dei temi portanti di questa città: quello delle streghe”.

“Per questa edizione – ha proseguito - abbiamo ampliato la presenza delle attività e degli eventi nel centro storico con l'aggiunta di un ulteriore luogo simbolico: la villa comunale dove abbiamo creato il villaggio delle streghe, un percorso composto da 9 aree tematiche”.

Il programma: laboratori, mostre, libri, e il villaggio delle streghe

Il direttore artistico Nico Girolamo, poi, mette in evidenza che ad arricchire l'evento ci saranno “tanti laboratori, workshop di scrittura creativa, presentazioni di libri, diverse mostre a partire da quella di Milo Manara e poi il coinvolgimento di scuole e numerose realtà locali. C'è una bellissima partecipazione della cittadinanza e siamo convinti che questo evento potrà soltanto crescere”.

Prosegue anche il percorso per stringere legami con le altre città delle streghe “ Nelle prime due edizioni – aggiunge Girolamo - abbiamo creato un protocollo di intesa con 12 città delle streghe, tra le quali anche l'americana Salem. Quest'anno avremo tre cittadine delle streghe con le loro differenti particolarità per proseguire in questo percorso di scambio, confronto e crescita turistica”.

Mastella: evento importante per l'economia e il turismo

Un evento fortemente sostenuto dall'amministrazione comunale come ribadito dal sindaco Clemente Mastella “Così recuperiamo la tradizione e incentiviamo l'economia e il turismo. E' una manifestazione dai dati importanti che genera interesse e grande richiamo”.