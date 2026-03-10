Ecopunto a Piano Cappelle: firmato il protocollo Per restituire decoro all’area di ingresso del Musa,

E’ stato sottoscritto questa mattina, nella sala giunta di Palazzo Mosti, un protocollo d’intesa tra il Comune di Benevento, la Provincia e l’Asia. Il documento prevede la concessione per dieci anni, in comodato, da parte della Provincia di una porzione di terreno per la realizzazione, in contrada Piano Cappelle, nelle adiacenze del Musa, di un ecopunto recintato, dotato di accesso con badge e munito di videosorveglianza. A firmare l’accordo il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il presidente della Provincia Nino Lombardi e l’amministratore unico dell’Asia Donato Madaro.

Il provvedimento è stato adottato per restituire decoro all’area di ingresso del Musa, il Museo della tecnica e del lavoro in agricoltura, nelle cui adiacenze erano posizionati i carrellati per la raccolta differenziata, utilizzati spesso in modo errato o accanto ai quali venivano abbandonati rifiuti illecitamente. L’ecopunto sarà ora delocalizzato in prossimità del Bios, il campo sportivo polivalente, come da accordo tra le parti. L’Asia si occuperà di manutenere l’area verde dove sarà collocata l’isola ecologica e pulire la strada di accesso e quelle interne del complesso Musa e di Villa dei Papi. Il protocollo ha la durata di dieci anni e potrà essere rinnovato alla scadenza su accordo scritto tra le parti.