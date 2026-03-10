Ordine infermieri e Liceo Artistico di Benevento: nasce "Arte per chi cura" Contro la violenza in sanità. Presentazione il 12 marzo al 'Virgilio'

Studenti e Ordine delle Professioni Infermieristiche insieme: nasce al Liceo Artistico Virgilio “Arte per chi cura” contro la violenza in sanità.

L’arte diventa strumento di civiltà. Giovedì 12 marzo 2026, in occasione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari", verrà presentato il contest “Arte per chi cura”.

Il progetto, promosso dall’OPI di Benevento insieme al Liceo Artistico “I.I.S. G. Alberti – Virgilio”, invita gli studenti a trasformare la creatività in impegno civile. Attraverso pittura e grafica, i giovani racconteranno il valore della cura e dell’empatia, contrastando con la bellezza ogni forma di aggressione verso i professionisti della salute.

L’iniziativa, sostenuta dalla Dirigente Silvia Vinciguerra e dalla Presidente dell'OPI Francesca Olivieri, gode del patrocinio del Comune di Benevento, dell’A.O.R.N. San Pio, dell’ASL di Benevento e dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli.

L’appuntamento è per il 12 marzo alle 10 presso l’Aula Magna dell’istituto, per dare inizio a un percorso dove l’arte si fa testimonianza per l'intera comunità