Toscano rimane sulla panchina del Catania. Per ora... Mattinata convulsa nella città di Sant'Agata. I dirigenti hanno sfogliato a lungo la margherita...

Pare che la mattinata calcistica in terra catanese sia stata abbastanza tormentata. Argomento preferito l'eventuale divorzio da Mimmo Toscano. Dopo il pari interno contro la Casertana, tantissimi tifosi avevano chiesto la testa dell'allenatore calabrese. Così nel pomeriggio c'è stato il faccia a faccia atteso tra Grella, Bresciano e Toscano negli uffici del Massimino: i tre ne sono usciti poco dopo le 17. Senza annunciare novità. Toscano dirigerà regolarmente l'allenamento di domani, segno che almeno per ora non c'è volontà d cambiare guida tecnica. Ad Altamura, dunque, domenica sulla panchina rosso-azzurra ci sarà ancora Mimmo Toscano, ma c'è da stare sempre con le antenne drizzate. Visto che alla panchina del Catania in mattinata erano già stati accostati alcuni nomi di allenatori pronti a trasferirsi in Sicilia in caso di esonero: da Rolando Maran ad Attilio Tesser, da Piepaolo Bisoli a Guido Pagliuca. Era invece saltato Fabio Caserta che proprio in giornata aveva trovato collocazione sulla panchina prestigiosa dell'Empoli in serie B. Al di là dei tanti infortuni, all'allenatore etneo sono stati addebitati l'assenza di fluidità di gioco e soprattutto la scarsa predisposizione della squadra etnea alle partite in trasferta.