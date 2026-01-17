Benevento-Casarano, Romano: "Non vedevo l'ora di aiutare la squadra" Il difensore giallorosso ha messo a segno il gol del raddoppio della Strega

"Sono felicissimo di aver giocato dall'inizio. Sono contento della prestazione della squadra, poi viene dopo la mia personale". Ha esordito così Romano dopo la vittoria ottenuta con il Casarano. Il difensore ha poi proseguito: "Il mister mi ha dato una carica in più, non vedevo l'ora che iniziasse la partita. Avevo tanta voglia di giocare e di aiutare la squadra. L'importante è allenarsi bene, in modo da mettere in difficoltà il mister. Non so quali saranno le sue scelte in futuro, sta a me fare bene".

Romano ha proseguito parlando della questione Trapani: "Con i compagni ne abbiamo parlato, ma la cosa più importante è pensare a noi stessi, poi ciò che succede succede. L'importante è essere concentrati su noi stessi".