Primavera, sconfitta del Benevento in casa del Perugia I giallorossi interrompono la striscia di risultati utili consecutivi

Perugia-Benevento 2-1

Perugia: Vinti, Cesarini (16'st Rondolini), Belloni (35'st Bevanati), Napolano, Peruzzi, Brunori (16'st Bellali), Merico (16'st Barberini), Dottori (42'st Agnissan), Ciani, Perugini, Baciocchi. A disp.: Strappini, Vanni, Adamo, Bartolini, Calzoni, Sheji. All.: Giorgi

Benevento: Mandato, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio, Squillante, D'Ambrosio, Manuzzi (26'st Cerbone), Scalici (32'st Borrelli), Soprano (26'st Milucci), Giugliano, Grilli (26'st Miranda). A disp.: D'Alessio, Cerulo, Formicola, Paolini, Palmieri, Paudice, Suppa. All.: De Angelis

Arbitro: Papagno di Roma 2. Assistenti: Rosati di Roma 2 e Farina di Roma 1

Marcatori: 44'pt Belloni, 31'st Dottori, 43'st Borrelli

Si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi per la Primavera del Benevento. I giallorossi sono caduti in casa del Perugia col punteggio di 2-1. I padroni di casa hanno prima sbagliato un rigore al 37' con Dottori, poi sono passati in vantaggio al 44' con Belloni. Nella ripresa, Dottori ha siglato il bis. A nulla è valso per il Benevento il gol di Borrelli nel finale per evitare la sconfitta.