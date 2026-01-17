Benevento-Casarano, Floro Flores: "Sono un allenatore felice" Le parole del tecnico giallorosso: "Vittoria importante. Voglio più cattiveria"

Floro Flores ha commentato così la vittoria conquistata dal Benevento contro il Casarano: "Mi è piaciuto tanto il primo tempo, soprattutto il fraseggio. Il problema è che abbiamo sbagliato sempre l'ultimo passaggio. Nella ripresa, siamo stati bravi a individuare tutte le scelte. Al di là della vittoria, sono contento di tutto e di tutti perché Romano ha fatto una grande partita, così come chi è subentrato. Sono un allenatore felice. Mi godo questi momento con i ragazzi".

L'elogio a Romano e il pensiero a chi non ha giocato

"Capisco la rabbia di chi gioca meno, ci sta e fa parte del calcio. Questa è una rosa importante. Anche Mignani avrebbe meritato di giocare, ma ho una squadra da gestire e non guardo solo un calciatore. Ci sarà occasione in cui entrerà e ci farà vincere le partite, come ha già fatto. Sono calciatori che giocherebbero in qualsiasi altra società. Ho un parco attaccanti importante, così come la difesa dopo l'arrivo di Caldirola. Sono felice di avere un gruppo del genere, fatto da ragazzi intelligenti che è giusto che si arrabbino, ma che si allenano sempre al top".

Floro Flores vuole più cattiveria

"Un difetto di questa squadra? Forse l'allenatore che è troppo esigente. Voglio sempre di più. Al di là di questo, occorre essere sempre più cattivi. Non chiedo nulla che non possono dare. Voglio che siano più cattivi, queste partite nascondono sempre insidie. Il 4-3-3? Sicuramente può essere attuato. Questa squadra può giocare in vari modi".

Floro Flores sulla condizione di Pierozzi

"Pierozzi? Voleva esserci, ma ha avuto una elongazione al retto addominale. Saranno i dottori a stabilire quando potrà tornare. Abbiamo bisogno di lui, ma deve sapere che c'è anche Romano che può insidiarlo".

"Penso solo alla mia squadra"

"Credo che ogni occasione sia importante, non sappiamo cosa succede a Trapani. Dobbiamo guardare il nostro cammino. Sono abituato a guardare me stesso, senza gufare nessuno. Poco mi interessa delle altre, ho già tanti pensieri".