Il Benevento festeggia con la Curva Sud la vittoria col Casarano: tutte le foto I giallorossi hanno piegato i pugliesi col punteggio di 3-0

Vittoria per il Benevento che ha battuto il Casarano col punteggio di 3-0. Le marcature sono arrivate tutte nel secondo tempo, dopo che la prima frazione era terminata a reti bianche. Le marcature giallorosse sono state di Manconi, Romano e Salvemini, con quest'ultimo che ha gonfiato la rete su calcio di rigore. La Strega si consolida al comando della classifica, in attesa del match che il Catania giocherà in casa del Monopoli.