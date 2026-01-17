Non si ferma, fugge, sperona l'auto della polizia, poi scappa a piedi: arrestato Benevento. Un 44enne bloccato dalla Volante. Dopo convalida, obbligo di firma

Ha cercato in tutti i modi di farla franca, ma non ce l'ha fatta. Ed alla fine è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato per danneggiamento. Sono le ipotesi di reato prospettate nei confronti di Carlos Luiz Iannella, 44 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine.

E' il protagonisdta dell'episodio accaduto nella tarda serata di ieri, che gli inquirenti hanno così ricostruito. Tutto è iniziato nella zona del Piazzale degli atleti, dove, alla guida di un quad, Iannella non si sarebbe fermato all'alt di una pattuglia della Volante, allontanandosi.

Inevitabile l'inseguimento, prima verso il Viadotto delle Streghe, poi in direzione opposta. Fino a quando il 44enne avrebbe imboccato il parcheggio di un'attività commerciale nei pressi dello stadio, facedo finita di parcheggiare. Appena gli agenti si sono avvicinati, è infatti ripartito, e stavolta ha speronato l'auto della polizia.

A quel punto, ha abbandonato il veicolo ed ha provato a svignarsela a piedi. E' stato però raggiunto, bloccato e condotto in questura, dove è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Chiara Marcaccio. Questa mattina la direttissima a carico dell'indagato, sette i giorni di prognosi per i due poliziotti.

AGGIORNAMENTO ORE 13.13

Dopo la convalida, il giudice Sergio Pezza ha rimesso in libertà, con l'obbligo di firma, il 44enne, difeso dall'avvocato Gianmarco Bosco. Il processo proseguirà il 17 febbraio, probable il ricorso ad un rito alternativo.