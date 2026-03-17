Monopoli-Benevento, ecco l'arbitro del match del Veneziani Si tratta di un quinto anno in terza serie. Non ci sono precedenti con i giallorossi

Sarà Francesco D'Eusanio della sezione di Faenza a dirigere il match tra Monopoli e Benevento, in programma lunedì prossimo con fischio d'inizio fissato alle ore 20:30. Il fischietto romagnolo non ha precedenti con la formazione giallorossa, nonostante sia un quinto anno in terza serie, dove ha diretto un totale di 57 incontri. Con il Monopoli, invece, c'è solo un incrocio, risalente alla stagione 2023/2024, con i pugliesi che pareggiarono al Veneziani contro il Picerno col punteggio di 1-1. Nell'attuale annata, D'Eusanio ha arbitrato cinque incontri nel girone meridionale, con uno score di tre successi interni, un pareggio e un exploit esterno. Definita anche la squadra arbitrale. D'Eusanio sarà coadiuvato dagli assistenti Manuel Cavalli di Bergamo e Mattia Bettani di Treviglio. Alessandro Recchia di Brindisi sarà il quarto ufficiale, mentre Antonio Alessandrino di Bari è stato scelto come operatore FVS,