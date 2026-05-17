Play off di C, stasera gli ottavi: il Catania a Lecco inizia la sua avventura Salernitana in casa contro il Ravenna di Mandorlini e dell'ex giallorosso Viola

Domenica sera per cuori forti nei play off di serie C. Entrano in scena le seconde classificate, dopodichè avranno giocato tutte e 28 le squadre coinvolte in questa post season. Siamo alle battute finali, al secondo turno della fase nazionale, agli ottavi per dirla alla maniera più conservativa. Tre partite si giocheranno alle 20, una (per consentire la diretta su Rai Sport) andrà in scena alle 20,45. Ci riferiamo a Lecco-Catania, con la squadra di Mimmo Toscano che vuole fortissimamente questa promozione in B. Etnei che confidano molto nella marea di gente (nella foto di Nino Russo/Calcio Catania di fine allenamento il Massimino già gremito) che li vorrà spingere verso il traguardo più ambito. La strada è tracciata: primo ostacolo il Lecco dell'italo-svizzero Valente. Una squadra da prendere con le molle anche se si è salvata all'ultimo istante contro la Pianese. Dovesse andare avanti, il Catania affronterebbe in semifinale la vincente di Potenza-Ascoli e sembrerebbe già una finale anticipata. Anche al Viviani c'è il tutto esaurito per l'arrivo della squadra di Tomei, che ha vissuto una stagione in Lucania, a Picerno. Partita tutt'altro che scontata: difficile per i marchigiani in uno stadio piccolo e in erba sintetica. Tutti (chiedere al Catania...) hanno sofferto in Lucania, bisogna capire come potrà rispondere l'Ascoli.

Saranno ventimila sugli spalti dell'Arechi per Salernitana-Ravenna. Sfida incerta tra quella di Cosmi e la bella squadra di Mandorlini, nelle cui fila c'è l'ex giallorosso Nicolas Viola. Granata con Berra in difesa al posto di Matino squalificato e centrocampo confermato (De Boer e Tascone, con Capomaggio e Carriero pronti a subentrare).

A Casarano arriva l'Union Brescia (senza i suoi tifosi inibiti dal Prefetto di Lecce) e i salentini continuano a vivere su una gioiosa nuvoletta: unica squadra che viene dal primo turno dei play off, squadra rappresentante dell'unico piccolo comune di provincia in mezzo a città capoluoghi e di gran lunga più grandi. Di Bari si impettisce giustamente: “E' un grande motivo di orgoglio, la nostra storia fa innamorare tutti, così come quello che stiamo facendo. Abbiamo dimostrato carattere e cuore rimontando dallo 0 a 2 dell'andata e sarà una serata che porterò con me per tutta la vita”. Di fronte ci sarà il Brescia: “Solo il nome fa venire i brividi, sarà piacevole ricevere le rondinelle in casa nostra. Nervi saldi e cercare di portare gli episodi dalla nostra parte”. Unico neo il crociato rotto a Lulic, mentre Versienti sarà squalificato. Parole intelligenti da parte di Eugenio Corini: "Tutti pensano che il Brescia debba vincere solo perchè si chiama Brescia. Il Casarano merita grandissimo rispetto ed è in un momento di forma importante"

ANDATA 17/05

- Casarano vs Union Brescia 20.00

- Salernitana vs Ravenna 20.00

- Potenza vs Ascoli 20.00

- Lecco vs Catania 20.45 RAI SPORT

RITORNO 20/05

- Union Brescia vs Casarano 20.00

- Ravenna vs Salernitana 20.45 RAI SPORT

- Ascoli vs Potenza 20.00

- Catania vs Lecco 20.30

IL REGOLAMENTO

Secondo turno nazionale: le migliori classificate (teste di serie) contro le peggiori (non teste di serie): sfide di andata e ritorno, in caso di pareggio nelle due partite passa la miglior classificata, ovvero la testa di serie. Non ci sono supplementari e rigori. Gara di ritorno in casa della miglior classificata

Final four: quattro squadre, partite di andata e ritorno con accoppiamento tramite sorteggio. In caso di parità si giocano supplementari ed eventualmente si calciano i rigori

Finale, andata e ritorno per decidere la promossa in Serie B. In caso di parità si giocano i supplementari ed eventualmente si calciano i rigori