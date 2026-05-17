Benevento: scoperto locale abusivo denunciati titolare e dj Presenti oltre 200 persone a un evento senza autorizzazioni

Operazione congiunta delle forze dell’ordine e degli enti di controllo nella periferia di Benevento, dove la Polizia di Stato ha denunciato il titolare di un locale adibito a pubblico spettacolo per apertura abusiva di luogo di pubblico trattenimento.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Benevento, affiancati da personale della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, dell’ASL, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e della SIAE. Gli operatori, giunti sul posto per una serie di accertamenti, hanno riscontrato immediatamente la presenza di oltre 200 persone che stavano partecipando ad una serata dance.

Dai controlli è emerso che il titolare dell’attività era privo della necessaria licenza per lo svolgimento di pubblici spettacoli. Inoltre, il dj presente alla serata non disponeva delle autorizzazioni previste per la riproduzione di musica protetta da diritto d’autore. Per entrambi è quindi scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Il gestore del locale avrebbe aperto e mantenuto in esercizio il luogo di pubblico trattenimento senza rispettare le prescrizioni previste a tutela della sicurezza pubblica, in assenza sia della licenza obbligatoria sia del necessario certificato di agibilità.

Nel corso delle verifiche, il personale dell’ASL ha inoltre sequestrato circa 20 chilogrammi di alimenti risultati privi di tracciabilità. Criticità sono state riscontrate anche sul fronte della sicurezza: i Vigili del Fuoco hanno infatti accertato la mancata fruibilità delle uscite di emergenza e dei percorsi di esodo, situazione che ha reso necessaria l’immediata sospensione dell’evento in corso.