Una marea di moto e di giubbotti e pantaloni rgorosamente neri ed aderenti Benevento. Evento contro il cancro alla prostata e per la salute mentale maschile

Giubbotti e pantaloni di pelle, rigorosamente neri e skinny, si sprecano. L'occasione richiede un abbigliamento d'ordinanza. Magari non tutti possono permetterselo, ma cosa importa. Gli anni passano, ma il fascino resta irresistibile. Chi, anche per caso, ha fatto questa mattina unn salto nella zona, sarà rimasto sorpreso di fronte a quella marea che ha invaso il parcheggio de 'I Sanniti'.

Dalla intramontabile e sempre fascinosa Vespa all'ultimo modello di moto. E, poi, il suono del rock & roll diffuso da un gruppo che si esibisce mentre più in là c'è un tizio che taglia e cura barba e capelli. Spettacolo, benvenuti a 'In moto per una causa', l'evento benefico a favore della 'Novembre foundation' per la salute mentale maschile e la lotta contro il cancro della prostata. La seconda è una temibile patologia che colpisce solo i maschietti, l'altra non conosce invece distinzioni di sesso.

Il sole è caldo, l'atmosfera piacevole, il rombo dei motori inconfondibile. Bella iniziativa, come tutte quelle che si preoccupano dello stato di salute delle persone. Ce n'erano tante, stamattina. Giovani e meno giovani, il problema è che l'amore per le due ruote non c'azzecca con l'anagrafe. Forza, tutti in sella.