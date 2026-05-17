Under 16, poker al Pontedera: il Benevento è ai quarti di finale. Gli HIGHLIGHTS Prosegue il sogno dei giallorossi che domenica sfideranno il Sorrento

Benevento-Pontedera 4-0

Benevento: Porcelli (16'st Esposito F.), Cimmino (10'st Marciano), Aprovitola (10'st Cuomo), Martello, Greco, Vitelli (10'st Triestino), Ferretti (16'st Coppola), Calabria (24'st Fontana), Schettino (10'st Silvestri), Sorbo (1'st Porta), Biancolino (1'st Esposito V.). All.: Leone

Pontedera: Mhilli (24'st Mustari), Filippi (1'st Tommasini), Mammini (1'st Gaggioli), Lombardi, Tonin (16'st Bochicchio), Mazzantini (1'st Della Valle), Bacci (1'st Ferrini), Palladini (16'st Consogni), Lelli, Grisafi (24'st Maldini), Giuliato (24'st Franchini). All.: Corti

Arbitro: Aquino di Avellino. Assistenti: Mele e Ballante di Avellino

Marcatori:23'pt Ferretti, 30'pt Schettino, 35'pt Biancolino, 25'st Cuomo

Gara di ritorno degli ottavi di finale scudetto tra le formazioni under 16 di Benevento e Pontedera. Si riparte dal 2-1 dell'andata in favore dei giallorossi. All'Avellola, il Pontedera cerca di rendersi pericoloso con una conclusione di Lelli, ma il pallone va di poco fuori. Il Benevento passa in vantaggio al 23' con Ferretti che non lascia scampo al portiere avversario per l'1-0. La formazione guidata da Leone è inarrestabile e segna il bis con il solito Schettino. Poi Biancolino mette in cassaforte la partita, con il gol del 3-0. Nella ripresa, Porta colpisce un palo che gli vieta la gioia del gol. Una gioia che vive Cuomo che sugli sviluppi di un calcio d'angolo realizza il poker giallorosso che assicura la qualificazione ai quarti di finale. Il Benevento è tra le prime otto d'Italia e ai quarti di finale affronterà il Sorrento: andata in terra costiera domenica 24 maggio.