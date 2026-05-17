Under 17, il Sorrento espugna l'Avellola: gli highlights del match Derby molto combattuto. Il Benevento si giocherà la qualificazione nel match di ritorno

Benevento-Sorrento 1-2

Benevento: Sessa; Petrizzo, Liguori, Viscovo (35'st Perfetto), Picardi (32'st Colella), Jerradi, Lo Russo (20'st Migliaccio), Carandente (35'st Spinesi), Amico (20'st Cammarota), De Benedetto, Pirozzi. A disp.: Tagliente, Pane, Pacifico, Baldacci. All.: Schiavi

Sorrento: Limodio; Cammarota (1'st Pellegrino C.), Manzo (41'st De Sarno), Iadanza (22'st Pellegrino A.), Chiaro, Gallo, Casalini (31'st Mascolo), Mauro, Russo (31'st Veneziano), Illiano (41'st Somma), Canfora (22'st Ranieri). A disp.: Esposito A., Esposito L.. All.: Cirillo

Arbitro: Tomei di Sapri. Assistenti: Petruzziello di Avellino e Pisani di Nocera Inferiore.

Marcatori: 47'pt Pirozzi, 2'st Casalini, 42'st Colella aut.

Note: Espulso Gallo al 47'st

All'Avellola si gioca la gara d'andata degli ottavi di finale scudetto tra Benevento e Sorrento. La partita è combattutissima, con la formazione allenata da Schiavi che vuole subito annullare il vantaggio relativo alla classifica dei costieri, cercando in tutti i modi di vincere. Si fa vedere Lo Russo, ma la sua conclusione viene respinta da Limodio. Il Benevento ci prova anche con Pirozzi, ma la sua punizione è alta. Poi Amico da buona posizione spara alto. Il Sorrento si fa vedere con un colpo di testa di Russo che viene respinto sulla linea da Jerradi. Il vantaggio giallorosso arriva nel finale di frazione, con un cross di Carandente sul quale arriva Pirozzi che al volo non lascia scampo al portiere avversario per l'1-0. Nella ripresa, il Sorrento pareggia subito i conti con un gol di Casalini. Il gol dà coraggio ai costieri che sfiorano il bis, ancora con Casalini, che scheggia la traversa. Poi ci priva Illiano, ma la sua conclusione si spegne sul fondo. Il Sorrento piega le gambe al Benevento al 42', con un tiro di Mauro che viene deviato in rete da Colella che beffa Sessa. Il Benevento prova a reagire: la punizione di Pirozzi termina di poco fuori. Il Sorrento risponde con una punizione di Somma che si spegne sul fondo. Termina 2-1. Nella gara di ritorno, il Benevento dovrà vincere con almeno due gol di scarto per ottenere la qualificazione.