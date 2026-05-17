Play off. Gli ottavi sorridono a Brescia e Salernitana. Catania prudente Nessun gol tra Potenza e Ascoli, ma i marchigiani falliscono un calcio di rigore

Via al secondo turno della fase nazionale dei play off. Ottavi per lo più favorevoli alle squadre “teste di serie”, fatta eccezione per la sfida dell'Arechi tra Salernitana e Ravenna. I granata di Serse Cosmi pur con una manovra tutt'altro che ordinata riescono ad avere la meglio sulla squadra di Mandorlini grazie a due gol di testa di Lescano e Anaclerio. Decisivo l'ingresso in campo di Ashik, che sfodera assist e azioni pericolose che mettono in difficoltà una difesa non proprio irreprensibile da parte dei romagnoli. Per sperare nel passaggio del turno, il Ravenna deve segnare almeno due gol in più della bersagliera nella sfida di ritorno. Un'impresa mica da poco. Nella parte alta del tabellone degli ottavi il Brescia maramaldeggia al Capozza sul Casarano. Il 3 a 0 finale sembra una pietra tombale sul passaggio del turno a favore della squadra di Corini. Questa volta più che un'impresa alla simpatica squadra di Di Bari servirà una sorta di miracolo.

Nella parte bassa del tabellone (le squadre in rosso) due nulla di fatto. Solo una traversa di Forte per il Catania a Lecco, un rigore sbagliato per l'Ascoli a Potenza. Al ritorno ad etnei e marchigiani basterà pareggiare per passare il turno. Ma il risultato è ancora in bilico in entrambe le sfide. Il ritorno per tutti si gioca mercoledì 20 maggio.

ANDATA 17/05

- Casarano vs Union Brescia 0-3(19' Balestrero, 57' De Maria, 59' Crespi)

- Salernitana vs Ravenna 2-0(67' Lescano, 87' Anastasio)

- Potenza vs Ascoli 0-0

- Lecco vs Catania 0-0

RITORNO 20/05

- Union Brescia vs Casarano 20.00

- Ravenna vs Salernitana 20.45 RAI SPORT

- Ascoli vs Potenza 20.00

- Catania vs Lecco 20.30

Secondo turno nazionale: le migliori classificate (teste di serie) contro le peggiori (non teste di serie): sfide di andata e ritorno, in caso di pareggio nelle due partite passa la miglior classificata, ovvero la testa di serie. Non ci sono supplementari e rigori. Gara di ritorno in casa della miglior classificata

Final four: quattro squadre, partite di andata e ritorno con accoppiamento tramite sorteggio. In caso di parità si giocano supplementari ed eventualmente si calciano i rigori

Finale, andata e ritorno per decidere la promossa in Serie B. In caso di parità si giocano i supplementari ed eventualmente si calciano i rigori