Maschio ricorda l'arrivo di Vigorito: "Grandi ambizioni sin da subito" L'ex giallorosso, attuale tecnico del Castelpoto: "Il test di giovedì sarà una bella occasione"

Venti anni di presidenza Vigorito. Nel lontano 2006, tra i calciatori del Benevento c'era Antonio Maschio. L'attuale tecnico del Castelpoto ha ricordato così quei momenti nel corso di Ottogol: "Eravamo in albergo quando ci venne comunicato il passaggio di proprietà. Siamo stati subito coinvolti in questa nuova avventura. Già all’epoca si percepiva la volontà di portare il Benevento in alto da parte di Vigorito". Maschio ha poi proseguito: "Sono contento per Floro Flores. È vero che allenava la Primavera, ma non è da tutti fare il salto in prima squadra e ottenere risultati di questo livello. I complimenti vanno a lui e a chi ha creduto nelle sue qualità. Inoltre, può contare su collaboratori molto validi, e questo è un aspetto importante. Floro Flores sta dimostrando il proprio valore e si merita tutto questo. Quando un presidente ti offre un’opportunità del genere, devi essere bravo a sfruttarla. Il Benevento merita questo traguardo. Tutti stanno dando il massimo per portare la squadra in Serie B. Ho giocato tre anni a Benevento e, ripensandoci, mi vengono ancora i brividi. Sono molto legato a questa piazza". Giovedì, il Benevento sarà di scena a Castelpoto in occasione dell'inaugurazione dell'impianto sportivo locale: "L’amichevole è una bella occasione: avrò la possibilità di salutare Vigorito, che mi è rimasto nel cuore. Ci sono tanti aneddoti legati a lui. Sarà una splendida giornata di sport". Ha concluso Maschio.