Benevento, l'omaggio del Vecchio Cucs al presidente Vigorito (VIDEO) Toccante tributo al massimo dirigente giallorosso

Toccante omaggio da parte del Vecchio Cucs al presidente Vigorito. Nel giorno del ventesimo anniversario di presidenza, lo storico gruppo ultras della Curva Sud ha pubblicato un video sui canali social dove ripercorre le emozioni vissute nel corso dell'era Vigorito. Le immagini sono accompagnate da parole piene di signifiato che mettono in risalto la passione che contraddistingue l'operato del massimo dirigente e il rapporto con i tifosi. Non resta che vederlo.