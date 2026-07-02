Il sannita Febbraro nuovo direttore della UOC di Oncologia di Campobasso L'oncologo guiderà un'équipe multidisciplinare

Da mercoledì 1° luglio il dott. Antonio Febbraro, oncologo sannita di riconosciuta esperienza e punto di riferimento nel panorama dell'oncologia italiana, ha assunto la direzione della UOC di Oncologia del Responsible Research Hospital di Campobasso. La sua nomina rappresenta un momento significativo nel percorso di crescita dell'ospedale e rafforza la strategia della struttura volta a consolidare un modello di assistenza sempre più orientato all'innovazione, alla ricerca clinica e alla qualità delle cure. Con un percorso professionale caratterizzato da una lunga esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle principali patologie oncologiche, il dott. Febbraro guiderà un'équipe multidisciplinare impegnata a garantire ai pazienti percorsi terapeutici personalizzati, basati sulle più recenti evidenze scientifiche e sull'impiego delle tecnologie più avanzate. Il suo contributo sarà determinante nello sviluppo di nuovi progetti clinici e di ricerca, favorendo una sempre maggiore integrazione tra assistenza, innovazione e sperimentazione. Il Responsible Research Hospital propone un modello di sanità che mette il paziente al centro di ogni fase del percorso di cura. L'approccio adottato dalla struttura si fonda sulla personalizzazione delle terapie, sulla multidisciplinarietà, sull'utilizzo di tecnologie di ultima generazione e sulla costante attività di ricerca, con l'obiettivo di offrire un'assistenza oncologica altamente qualificata e rispondere in modo efficace alle esigenze cliniche e umane di ogni persona. L'ingresso del dott. Antonio Febbraro alla direzione della UOC di Oncologia consentirà di rafforzare ulteriormente l'offerta assistenziale dell'ospedale, promuovendo lo sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici sempre più innovativi, l'accesso a trattamenti all'avanguardia e una crescente collaborazione con il mondo della ricerca scientifica. Un'attenzione particolare sarà rivolta anche alla continuità assistenziale e alla presa in carico globale del paziente, elementi fondamentali per garantire cure efficaci e una migliore qualità di vita. La nomina si inserisce nel più ampio progetto di crescita del Responsible Research Hospital, che continua a investire nell'eccellenza delle competenze professionali, nelle infrastrutture tecnologiche e nella ricerca, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per l'oncologia non solo in Molise, ma in tutto il Centro-Sud Italia. Con questa nuova direzione, il Responsible Research Hospital conferma la propria vocazione a coniugare competenze specialistiche, innovazione scientifica e attenzione alla persona, offrendo ai pazienti un modello di cura moderno, integrato e orientato ai più elevati standard di qualità.