Ecco i 5 arbitri promossi dalla Can C: molti hanno portato fortuna alla strega Di Loreto ha diretto la sfida della promozione all'Arechi, Poli di Verona quella di Caravaggio

L'Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato la lista degli arbitri promossi dalla Serie C alla Serie A e B e quella degli arbitri dismessi per la stazione 2026-2027. Cinque i fischietti promossi alla Can AB: Marco Di Loreto della sezione di Terni, Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, Dario Madonia della sezione di Palermo, Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato e Alberto Poli della sezione di Verona.

Gli arbitri promossi e il Benevento

Ovvio che il Benevento abbia già incrociato questi fischietti e che li ritroverà ora anche in serie B. A cominciare da Marco Di Loreto, che sale dopo 3 stagioni nella Can C, ed ha appena 29 anni. Laureato in Econonia e Commercio e sembra che sia il favorito di Daniele Orsato per farsi strada nel grande calcio. Ha diretto la partita all'Arechi nel giornod ella promozione in B dei giallorossi (ma anche la sfida d'andata al Massimino di Catania).

Drigo quest'anno ha diretto due volte la squadra giallorossa, la prima volta a Latina con qualche polemica sannita, la seconda volta nel big match casalingo contro il Catania, vinto per 2 a 1.

Madonia e Poli, partite indimenticabili per i giallorossi

Anche per Madonia una sfida dai contorni di grande gioia: il 5 a 1 contro la Salernitana, una vittoria difficile da dimenticare. Qualche dubbio sul gol dei granata, sinceramente da decriptare anche a mente fredda. Per l'arbitro palermitano anche una vittoria l'anno scorso in casa della Cavese.

Non ha mai diretto i giallorossi Edoardo Manedo Mazzoni di Prato: per lui solo una comparsata da quarto uomo in un Benevento-Monopoli di due anni fa.

Il quinto fischietto promosso Poli di Verona ha diretto un'altra tappa importante del Benevento nel campionato della promozione: la sfida di Caravaggio contro l'Atalanta terminata col punteggio di 4 a 3 a favore dei giallorossi. Anche lui terzo anno, anche lui giovanissimo. Per lui anche Benevento-Foggia 1-0 al Vigorito.

Nella foto di Mario Taddeo, l'arbitro Poli di Verona nella sfida con l'Atalanta a Caravaggio