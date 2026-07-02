Ecco i 5 arbitri promossi dalla Can C: molti hanno portato fortuna alla strega

L'Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato la lista degli arbitri promossi dalla Serie C alla Serie A e B e quella degli arbitri dismessi per la stazione 2026-2027. Cinque i fischietti promossi alla Can AB: Marco Di Loreto della sezione di Terni, Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, Dario Madonia della sezione di Palermo, Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato e Alberto Poli della sezione di Verona.
Gli arbitri promossi e il Benevento
Ovvio che il Benevento abbia già incrociato questi fischietti e che li ritroverà ora anche in serie B. A cominciare da Marco Di Loreto, che sale dopo 3 stagioni nella Can C, ed ha appena 29 anni. Laureato in Econonia e Commercio e sembra che sia il favorito di Daniele Orsato per farsi strada nel grande calcio. Ha diretto la partita all'Arechi nel giornod ella promozione in B dei giallorossi (ma anche la sfida d'andata al Massimino di Catania).
Drigo quest'anno ha diretto due volte la squadra giallorossa, la prima volta a Latina con qualche polemica sannita, la seconda volta nel big match casalingo contro il Catania, vinto per 2 a 1.
Madonia e Poli, partite indimenticabili per i giallorossi
Anche per Madonia una sfida dai contorni di grande gioia: il 5 a 1 contro la Salernitana, una vittoria difficile da dimenticare. Qualche dubbio sul gol dei granata, sinceramente da decriptare anche a mente fredda. Per l'arbitro palermitano anche una vittoria l'anno scorso in casa della Cavese.
Non ha mai diretto i giallorossi Edoardo Manedo Mazzoni di Prato: per lui solo una comparsata da quarto uomo in un Benevento-Monopoli di due anni fa.
Il quinto fischietto promosso Poli di Verona ha diretto un'altra tappa importante del Benevento nel campionato della promozione: la sfida di Caravaggio contro l'Atalanta terminata col punteggio di 4 a 3 a favore dei giallorossi. Anche lui terzo anno, anche lui giovanissimo. Per lui anche Benevento-Foggia 1-0 al Vigorito.
Nella foto di Mario Taddeo, l'arbitro Poli di Verona nella sfida con l'Atalanta a Caravaggio