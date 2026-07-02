Trail dei Laghi Fortorini, fissata la data di presentazione Presenti i sindaci del territorio per la manifestazione che si svolgerà il prossimo 11 luglio

Sarà presentata nel corso di una conferenza stampa in programma domani, venerdì 3 luglio, alla libreria Ubik Liberitutti di Benevento (Lungosabato Riccardo Bacchelli, 10) alle ore 11 la seconda edizione del Trail dei Laghi Fortorini, manifestazione podistica che nella prima edizione dello scorso ha già coinvolto oltre duecento podisti in un percorso di 10km tra le strade più affascinanti del beneventano e che si svolgerà sabato 11 luglio. Alla presentazione interverranno Giuseppe Ruggiero, sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Addabbo, sindaco di Molinara, Leonardo Sacchetti, sindaco di Montefalcone di Val Fortore, Nicola De Vizio, sindaco di San Giorgio La Molara, Angelo Marino, sindaco di San Marco dei Cavoti, Zaccaria Spina, presidente della Comunità Montana Fortore. Con loro saranno presenti Maurizio Marino, direttore tecnico della manifestazione, l’organizzatore Antonio Esposito, presidente della Napoli Nord Marathon, e Alessandro Papa, segretario della Fidal Campania