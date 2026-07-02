Cybersecurity, la Snap conquista Dubrovnik: premio internazionale alla crescita L’azienda di Benevento tra i vincitori del WatchGuard Impact 2025

Un riconoscimento internazionale che porta il nome del Sannio sul palcoscenico globale della cybersecurity. A Dubrovnik la Snap di Benevento tra i vincitori del “WatchGuard Impact 2025”, l’evento globale organizzato da WatchGuard Technologies che riunisce partner provenienti da diverse aree del mondo per promuovere innovazione, collaborazione e sviluppo nel settore della sicurezza informatica.

A ricevere il prestigioso premio “Impact Growth Champion 2025” il Ceo Nazzareno Manzo, per la significativa crescita aziendale registrata nell’ultimo anno e per il forte impegno nello sviluppo del business cybersecurity.

Per Snap, azienda specializzata in servizi e consulenza IT, si tratta di un risultato di alto valore che ne conferma il consolidamento nel panorama internazionale della sicurezza digitale. Un traguardo ancora più importante perché arriva, per la seconda edizione consecutiva, nel corso della convention globale del partner tecnologico WatchGuard.

“Ricevere l’Impact Growth Champion 2025 a Dubrovnik è stato un momento che porterò con me a lungo - ha dichiarato Manzo -. Questo riconoscimento non è mio: è il frutto del lavoro straordinario di tutto il team Snap, che ogni giorno lavora per ottenere risultati concreti. Questo premio ci ricorda perché facciamo quello che facciamo ogni giorno: crescere, migliorarci e creare valore reale per i nostri clienti e partner”.

Parole che raccontano la filosofia di un’azienda che negli anni ha costruito la propria identità sull’innovazione e sulla capacità di offrire, alle imprese, soluzioni personalizzate. Snap ascolta le esigenze dei clienti e le trasforma in strumenti concreti per la crescita e la protezione del business.

Nel suo intervento, il Ceo sannita ha voluto ringraziare anche WatchGuard Technologies, il team internazionale e quello italiano che hanno accompagnato il percorso di sviluppo della sua azienda: “Senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile”, ha affermato commosso Manzo, che si è poi congratulato con tutti gli altri vincitori: “Essere nella lista dei premiati è già un privilegio”.

Il WatchGuard Impact rappresenta uno degli appuntamenti più importanti a livello globale per il mondo Msp (Managed Service Provider) e per l’intero ecosistema dei partner tecnologici. Anche quest’anno l’evento ha messo al centro intelligenza artificiale, innovazione e strategie di crescita aziendale attraverso sessioni tecniche, networking internazionale e momenti di confronto tra i principali operatori del settore. Ed è proprio in questo scenario internazionale che Snap ha saputo distinguersi, portando il Sannio tra le eccellenze italiane della cybersecurity.