Accusati di aver compiuto cinque rapine, assolti Sentenza del Tribunale per Pietro Cioffi, Lorenzo Ceglia e Domenico Mazzia, di Rotondi e Cervinara

Il pm Marilia Capitanio aveva chiesto per tutti la condanna ad 8 anni, mentre l'avvocato Francesco Perone aveva proposto l'assoluzione dei suoi assistiti per non aver commesso il fatto. Una soluzione, quella sollecitata dalla difesa, che il Tribunale ha accolto, assolvendo Pietro Cioffi, 50 anni, Lorenzo Ceglia, 45 anni, di Rotondi, e Domenico Mazzia, 45 anni, di Cervinara, accusati di cinque rapine.

Il collegio giudicante ha anche dichiarato l'intervenuta prescrizione dei reati di ricettazione, detenzione illegale di armi e lesioni aggravate. I tre imputati erano stati chiamati in causa dalle indagini sui colpi messi a segno, tra dicembre 2007 ed aprile 2008, ai danni di tabaccherie e supermercati tra Bucciano, Airola, Sant’Agata dei Goti, Paolisi e Tufara.

Raid a mano armata ricostruiti dai carabinieri dopo l’arresto, nel 2008, di Ceglia e Cioffi – attualmente in libertà - per una rapina in una rivendita di Roccabascerana, per la quale sono già stati condannati, con pena ridotta in appello rispetto alla decisione del Tribunale di Avellino, in via definitiva.

Cioffi, Ceglia e Mazzia erano stati spediti a giudizio nel 2012, ma il Tribunale aveva trasmesso gli atti alla Procura per la genericità del capo di imputazione.Un circostanza che aveva reso necessaria la fissazione di una nuova udienza preliminare sfociata in un ulteriore rinvio a giudizio. Questa mattina la conclusione del processo e l'assoluzione.