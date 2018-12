FOTO | Auto sbanda e si ribalta, ferita una donna Ancora un incidente lungo la viabilità sannita. E' accaduto lungo la 90 bis

E' di una donna ferita il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Statale 90 bis, tra il quartiere Capodimonte e la zona industriale di Ponte Valentino. Secondo una prima ricostruzione, mentre affrontava una delle curve presenti in quel tratto di strada, la donna, di Vitulano, ha perso il controllo della sua Citroen C3. L'auto si è poi ribaltata in una scarpata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del vicino comando provinciale e l'ambulanza del 118. Estratta dall'abitacolo, la malcapitata è stata successivamente trasportata in ospedale.