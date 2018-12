Ricercato da 4 anni, arrestato un tunisino L'uomo fermato dai carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio

I carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio hanno arrestato un 52enne di nazionalità tunisina che si era reso irreperibile da quattro anni nonostante fosse interessato da un provvedimento di cattura emesso della Procura della Repubblica di Napoli per furti e rapine, commesse nel capoluogo partenopeo, e per lesioni sempre commesse nell’area napoletana. Bloccato, durante l'identificazione sono emersi parecchi alias, diverse generalità fornite dal pregiudicato nel corso di controlli di polizia, e che su alcune di queste identità erano pendenti anche provvedimenti di espulsione. Secondo una prima ricostruzione dei militari, l'uomo viveva e lavorava a Calvi. Sono quindi in corso le indagini per cercare di capire se l'uomo fosse ospitato da qualcuno. Dichiarato in arresto, il 52enne è stato successivamente trasferito in carcere su disposizione del sostituto procuratore Marcella Pizzillo.