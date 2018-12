Furti a Guardia. Il sindaco lancia l'allarme sui social "Per ogni fondato sospetto contattare 112 o 113. Ci sarà incontro con le Forze dell'Ordine"

“Segnalo ai concittadini che nei prossimi giorni avremo un incontro pubblico con le forze dell’ordine in merito al moltiplicarsi di furti. Per intanto confermo che le stesse hanno predisposto un servizio rafforzato di vigilanza diurno e notturno”.

A scriverlo sulla sua pagina Facebook è il sindaco di Guardia Sanframondi, Floriano Panza. Il primo cittadino interviene pubblicamente dopo che in paese si è diffusa paura e preoccupazione per una serie di furti registrati non solo a Guardia, ma in tutta la Valle Telesina.

Il sindaco lancia anche un appello: “Per ogni fondato sospetto ed al fine di collaborare, i cittadini sono

pregati di telefonare immediatamente al 112 o 113”.