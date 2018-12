Contro sgomberi, corteo di Janara squat e Depistaggio Manifestazione contro l'ipotesi di chiusura dei due spazi sociali occupati da anni

Mobilitazione a Benevento contro gli sgomberi di due centri sociali occupati da anni. Si tratta dell'immobile che in pieno centro storico ospita il centro sociale Janara Squat e quello di via Mustilli dove da circa 20 anni è presente il Depistaggio. Una cinquantina i manifestanti che hanno sfilato lungo le strade di Benevento gridando slogan contro il ministro Salvini e criticando le decisioni di Prefetto, Questore e sindaco di Benevento che vorrebbero far sgomberare i due spazi sociali in rispetto della circolare del ministro dell'Interno che mira proprio a liberare immobili pubblici. Quegli spazi - spiegano gli organizzatori del corteo – li abbiamo restituiti da anni ai cittadini grazie alle attività sociali organizzate e aperte a tutti. Erano spazi abbandonati e lasciati nell'incuria. Con i nostri sacrifici siamo riusciti a farli tornare alla collettività”.