Nevica nel Sannio, ecco le prime foto Fiocchi bianchi sul comprensorio del Taburno, Alto Tammaro, Titerno e Fortore

Bocca della Selva, Montefalcone, Camposauro, Pontelandolfo e il monte Taburno imbiancati alle prime luci dell'alba. Le temperature in calo hanno generato nevicate in alcune zone montane del Sannio. In mattinata primi fiocchi anche a Montefalcone ed altri centri della provincia di Benevento.

IN AGGIORNAMENTO