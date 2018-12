Ladri in azione in una rivendita di tabacchi: bottino ingente Rubati soldi, pc, gratta e vinci e sigarette. Indagano i carabinieri

Hanno forzato una finestra laterale ed hanno portato via merce per migliaia di euro. E' accaduto la scorsa notte ad aApice, dove nel mirino dei ladri è finita una rivendita di tabacchi in via dell'Umanità. Per entrare nell'attività commerciale, i banditi hanno rotto una finestra. Una volta all'interno hanno rivolto le loro 'attenzioni' a decine di pacchetti di sigarette fatti sparire al pari di un computer, numerosi gratta e vinci e soldi.

Questa mattina alla riapertura l'amara sorpresa per il titolare che non ha potuto fare altro che allertare i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini sull'ennesimo furto registrato nel Sannio.