Tagliano legna senza permesso, denunciati Operazioni dei carabinieri forestali nella zona di Solopaca e a Benevento

Impiego di operai non regolari e furto di legna. Sono queste le accuse per i titolari di un'impresa specializzata nel taglio di boschi per poi rivendere il legname, denunciati dai carabinieri della Stazione Forestale di Solopaca. I militari hanno sorpreso gli operai in un territorio montano del comune di Solopaca mentre tagliavano alberi all’interno di boschi privati in assenza dei permessi obbligatori e di qualsiasi forma di assenso da parte dei proprietari. Al termine dell'operazione i militari hanno denunciato i titolari della ditta ed un dipendente di un'altra ditta edile, che era intervenuto con un escavatore per la realizzazione di una pista nell’alveo del torrente adiacente, al fine di agevolare il prelievo del legname. I responsabili dovranno anche rispondere dell'impiego di operai senza il regolare permesso di soggiorno. L'area è stata sequestrata.

A Benevento, invece, i carabinieri forestali hanno denunciato una persona sorpresa a bruciare rifiuti in un terreno nei pressi della sua abitazione a contrada Torre Alfieri.