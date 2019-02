Donna molestata sessualmente in auto, condannato un 37enne La sentenza del Tribunale per un uomo di Vitulano

Due anni fa il rinvio a giudizio, oggi la sentenza del Tribunale, che ha riconosciuto l'ipotesi più lieve dell'accusa contestata. Un anno e 10 mesi: è la pena, sospesa, stabilita per Antonio Calabrese (avvocati Enzapaola Catalano e Luca Abbamondi), un 37enne di Vitulano, imputato di aver molestato sessualmente una donna. Per Calabrese anche il risarcimento del danno morale e materiale, quantificato in 5mila euro, in favore della malcapitata, rappresentata dall'avvocato Marcello Giulianini.

Tutto ruotava attorno ad un episodio accaduto nell'ottobre 2014. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, mentre era al volante della sua auto, Calabrese avrebbe richiamato l'attenzione di una 46enne – all'epoca -, che lo procedeva alla guida della sua macchina, lampeggiando e suonando il clacson. Ecco perchè lei, che abita in un centro vicino, avrebbe arrestato la marcia.

A quel punto, il giovane si sarebbe avvicinato e le avrebbe fatto notare che una delle gomme della sua vettura era sgonfia. Poi, avrebbe infilato una mano attraverso il finestrino e l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime. 'Attenzioni' che la presunta vittima sarebbe stata costretta a subire, al centro di una denuncia che aveva dato il là ad un'inchiesta del sostituto procuratore Marcella Pizzillo, sfociata in un processo e nella condanna dell'uomo, per il quale il Pm aveva proposto una condanna a 3 anni e 4 mesi.