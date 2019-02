Solopaca, l'avvocato Minauro: "Nessun furto di legna" Il difensore dell'indagato: il mio assistito ha sborsato 1700 euro

In relazione alla notizia pubblicata ieri, relativa ad un presunto furto di legna a Solopaca, l'avvocato Aldo Minauro, difensore dell'indagato, precisa che “il proprio assistito aveva acquistato quel tratto di bosco, per trarne la legna, al prezzo di 1700 euro, e che, dunque, non c'è stato alcun furto”.