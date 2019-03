Banditi mascherati rapinano farmacia Momenti di paura nella tarda serata di ieri per due donne. Bottino di 500 euro

Momenti di paura nella serata di ieri per una farmacista ed una dipendente finite nel mirino di due rapinatori armati e con il volto coperto da maschere di carnevale.

L'irruzione all'interno della farmacia di via Roma a Moiano intorno alle 20.30. Secondo una prima ricostruzione, ad entrare in azione due persone, entrambe con il volto reso irriconoscibile da maschere e armate di pistola. Le vittime non hanno potuto che consegnare l'incasso di circa 500 euro. Presi i soldi i due sono poi scappati probabilmente a bordo di un'auto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini.