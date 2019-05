Realizzano massicciata con materiale di risulta, tre denunce Controlli dei carabinieri forestali

Tre persone denunciate e un'area di 5mila metri quadrati sequestrata. Questo il bilancio dell'operazione dei carabinieri della Stazione Forestale di Telese Terme nell'area industriale di san Salvatore Telesino.

Secondo l'accusa durante la realizzazione di un piazzale recintato in assenza di autorizzazione sarebbero stati impiegati materiali provenienti dalla demolizione edilizia e scarti di marmo. Per questo motivo tre persone sono state denunciate per abuso edilizio e gestione illecita di rifiuti.