Ruba rame lungo la linea ferroviaria: arrestato L'uomo è stato anche denunciato dalla Polizia per aver rallentato i treni in transito

E' accusato di furto di rame l'uomo arrestato questo pomeriggio dagli agenti del Commissariato di Telese Terme nei pressi della stazione ferroviaria di Amorosi. Gli agenti, allertati da una telefonata di un cittadino al 113, hanno sorpreso l'indagato mentre stava rubando il rame nei pressi dei binari. Inseguito, l'uomo è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti coordinati dal vicequestore Flavio Tranquillo. All’interno di un borsone sono stati rivenuti e sequestrati matasse di rame, una tronchese, un coltello da cucina e un accendino. L'indagato è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per interruzione di pubblico servizio in quanto alcuni treni della tratta ferroviaria Benevento – Caserta hanno subito rallentamenti.

Continuano intanto i controlli della Polizia in tutta la Valle Telesina. In particolare posti di blocco e verifiche sono statati effettuati lungo la Statale 372 Telesina e la Fondovalle Isclero dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Benevento e del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Controllate complessivamente 1053 persone di cui 98 con precedenti penali e ispezionate 467 autovetture. Numerose anche le perquisizioni personali e le verifiche a carico di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.