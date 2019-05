Scontro tra Beetle e autocarro che si ribalta: persona grave Incidente nella notte a Bonea

Una persona in prognosi riservata. E' il bilancio dell'incidente stradale accaduto nella notte a Bonea, dove, per cause in corso di accertamento, e secondo una prima ricostruzione, si sono scontrati un autocarro Iveco 35 che trasportava balle di fieno ed una Volkswagen Beetle guidata da una donna. In seguito all'impatto, l'Iveco si è ribaltato.

Ad avere la peggio è stato il passeggero del furgone, di Montesarchio, trasportato in ambulanza in ospedale, dove i medici lo hanno giudicato in prognosi riservata.

Ferite più lievi per i conducenti dell'auto e dell'Iveco, quest'ultimo figlio dell'uomo che ha riportato le conseguenze più gravi. Sul posto i pompieri del distaccamento di Bonea ed i carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno proceduto ai rilievi per definire la dinamica dell'incidente.