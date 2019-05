Dramma a Pietraroja, 50enne si suicida Inutili i soccorsi per l'uomo ritrovato senza vita in un locale annesso alla sua casa

Dramma questo pomeriggio a Pietraroja per il suicidio di un 50enne. L'ennesimo episodio registrato nel Sannio dall'inizio dell'anno. La tragedia si è materializzata nel comune alle falde del monte Mutria. A far scattare l'allarme sono stati i familiari che hanno trovato il congiunto impiccato in un locale attiguo alla sua abitazione. Inutili purtroppo i soccorsi del 118. il 50enne era già morto. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo.