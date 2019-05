Colpo al bancomat: portate via poche centinaia di euro Rinvenuta l'auto utilizzata per la fuga. Per aprire il forziere forse utilizzato il gas

Banditi in azione la scorsa notte a San Bartolomeo in Galdo dove nel mirino è finito il bancomat della Banca Popolare di Novara. In azione più persone che hanno utilizzato prima la fiamma ossidrica, poi forse del gas per creare una piccola esplosione, udita dai residenti, che per fortuna non ha aperto completamente lo sportello automatico.

Prima di scappare, i banditi hanno avuto il tempo di portare via poche centinaia di euro. I malviventi sono scappati con un'auto, poi risultata rubata, rinvenuta dopo poco abbandonata lungo la Statale Amborchia. Il veicolo è stato sequestrato dai militari per effettuare i rilievi. Come sempre in questi casi, attenzione investigativa rivolta anche ad eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza.

(foto di repertorio)