Moiano, raid nella sede del candidato sindaco Buonanno Incendiati un tavolino e del materiale elettorale

Hanno incendiato un tavolino e del materiale elettorale. E' accaduto in via Crisci, a Moiano, dove i balordi sono entrati nella sede del candidato sindaco Bernardino Buonanno, per anni primo cittadino, ed hanno dato fuoco ad un tavolino e a materiale adoperato durante la campagna elettorale. Il fuoco si è per fortjna spento da solo, solo questa mattina la scoperta dell'incursione e la denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.