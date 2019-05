Incidente lungo la Statale Appia, feriti e auto ribaltata FOTO Coinvolti due bambini ed altrettante donne. Lo scontro nei pressi dello svincolo per Ceppaloni

E' di quattro persone ferite, di cui due in codice rosso, il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio lungo la Statale Appia, nei pressi dello svincolo di Ceppaloni a Tufara Valle. Tra le persone trasferite in ospedale ci sono anche due bambini che viaggiavano in compagnia della madre a bordo di una Volvo station wagon che si è scontrata con una Fiat Idea che, in seguito all'urto si è ribaltata sulla carreggiata.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorse le ambulanze del 118 dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa e della Misericordia, i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della polizia stradale. I feriti, due donne e i piccoli, sono stati trasferiti presso il Fatebenefratelli e il Rummo di Benevento.