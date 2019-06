Accusato di stalking all'ex moglie, assolto Un 49enne di Cerreto Sannita era anche imputato di lesioni

Era accusato di stalking e lesioni, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Lo ha deciso il giudice Sergio Pezza nel processo a carico di un 49enne di Cerreto Sannita, chiamato in causa per una vicenda che risaliva al 2015, della quale avrebbe fatto le spese l'ex moglie.

Oltre ad apostrofarla in malo modo e a seguirla negli spostamenti, l'avrebbe minacciata di morte, telefonandole ripetutamente e inviandole sms. In un'occasione, dopo averla incrociata in strada, avrebbe aperto lo sportello dell'auto a bordo della quale la donna viaggiava e le avrebbe sferrato un calcio all'altezza, colpendola ad una spalla.

Di qui l'indagine sfociata in un processo che si è concluso oggi con l'assoluzione dell'imputato, difeso dall'avvocato Giuseppe D'Agostino, contrariamente a quanto chiesto dal Pm.