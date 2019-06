Bloccato a testa in giù in un dirupo, salvato turista inglese Recuperato dai vigili del fuoco dopo un primo intervento dei carabinieri di Cusano Mutri

Mattinata da dimenticare per un turista inglese di 42 anni rimasto bloccato ad una fune lungo la ripida parete di un costone. È accaduto nel territorio di Cusano Mutri, nei pressi di un percorso montano solitamente utilizzato per effettuare escursioni nella zona di via Generale D'Ambrosio, non lontano dalla caserma dei carabinieri. E' qui, che secondo una prima ricostruzione, un escursionista straniero, probabilmente nel tentativo di calarsi con una corda attraverso una carrucola, è rimasto bloccato a circa 30 metri dalla quota della strada a metà parete e peraltro a testa in giù. Per fortuna le grida del malcapitato hanno attirato l'attenzione di altri escursionisti che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione che, non senza difficoltà hanno raggiunto il malcapitato che è stato assicurato con un'altra corda in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme. I militari hanno tranquillizzato l'escursionista poi affidato alle operazioni di un vigili del fuoco che si è calato fino a riuscire ad imbracarlo e riportarlo in posizione eretta. Necessario anche l'intervento di una squadra Saf dal comando provinciale che con una serie di manovre è riuscita a calare in sicurezza il 42enne fino al greto del torrente sottostante dove ad attenderli c'erano anche gli uomini del soccorso alpino che con i vigili hanno trasportato il malcapitato fino all'ambulanza del 118. per fortuna nessuna grave conseguenza per l'uomo che è stato poi affidato alle cure dei sanitari.