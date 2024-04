Benevento, Vigorito vuole ripartire da Auteri e Carli Proposto il rinnovo ad entrambi prima di Catania: a Roma prevedibili le firme

Il presidente Vigorito vuole dare continuità a questo girone di ritorno della strega e vuole ripartire da chi ha permesso di tornare a pensare in grande, dando persino l'illusione di poter raggiungere la Juve Stabia. Prima della partita del Massimino, il patròn ha parlato con Auteri e Carli e gli ha proposto il rinnovo. C'è unità di intenti per ripartire con decisione, che sia ancora serie C o che (questo è il sogno) possa essere serie B. Insomma Vigorito vuole ripartire da Auteri e Carli ed ha cominciato a scoprire le carte prima della sfida di Catania. Per la firma e per i dettagli i tre si vedranno a Roma, dove domani sera Vigorito raggiungerà direttore e allenatore nel primo giorno di ritiro programmato per i play off. Il presidente sarà due giorni a Roma e c'è da scommettere che non parlerà solo di play off, ma proverà a mettere basi solide per il prossimo campionato.