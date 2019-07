Anche il Riesame dice no agli arresti per Izzo Respinto il ricorso della Procura contro la decisione del Gip per l'ex senatore

Confermato dal Riesame, al quale aveva fatto appello la Procura, il no del gip Flavio Cusani agli arresti domiciliari proposti per l'ex senatore Cosimo Izzo (avvocato Vincenzo Megna), da alcuni mesi rappresentante legale della 'Izzo pelli', chiamato in causa, come socio di maggioranza e gestore di fatto, in un'inchiesta in materia di inquinamento affidata ai carabinieri del Noe di Napoli.

Come si ricorderà, per Izzo era stata disposta lo scorso 14 marzo l'interdizione per tre mesi da ogni attività d'impresa, e nella stessa occasione era scattato il sequestro preventivo, con facoltà d'uso, degli impianti di depurazione dell'azienda conciaria, da adeguare entro novanta giorni.