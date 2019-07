Rubano rame, inseguiti: ladri in fuga lungo la Telesina I malviventi sono riusciti a scappare. La Polizia recupera la refurtiva e sequestra un'Audi rossa

Notte movimentata in Valle Telesina dove gli agenti del Commissariato di Telese terme si sono lanciati all'inseguimento di un'Audi A4 di colore rosso intercettata lungo la statale 372, nei pressi dello svincolo per Solopaca. Durante l'inseguimento i malviventi hanno arrestato all'improvviso la marcia, sono scesi e sono scappati nelle campagne, riuscendo a far perdere le loro tracce. Nell’abitacolo e nel bagagliaio del veicolo i poliziotti hanno rinvenuto numerosi rulli di rame privi di guaina per un peso totale di ben 12 quintali nonché numerosi indumenti ed una ricetrasmittente verosimilmente utilizzati per commettere il furto. Sia il materiale che l'Audi sono ora al centro dei rilievi della Polizia scientifica.