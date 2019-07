Autocarro incendiato nella notte in Valle Telesina Distrutto camion di un imprenditore

Sarebbe di natura dolosa l’incendio che la scorsa notte ha danneggiato totalmente un camion lasciato in sosta all’interno del piazzale di una ditta. L’allarme è scattato prima della mezzanotte in via Massa del centro della valle telesina. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita. Spente le fiamme i pompieri e i militari hanno effettuato i rilievi. Secondo una prima ipotesi l’incendio sarebbe di natura dolosa.

