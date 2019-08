Tragedia in mare: muore ragazzo di 18 anni Era di Bucciano: ha accusato malore in acqua. Vani i soccorsi. Annullate manifestazioni in paese

Tragedia in mare a Scauri, dove un ragazzo di 18 anni di Bucciano, Claudio è morto mentre faceva il bagno. Il ragazzo è stato soccorso da alcune persone presenti sulla spiaggia che hanno chiamato l'ambulanza, arrivata nel giro di venti minuti ma senza medico a bordo secondo quanto riferito dall'agenzia Dire. Per il ragazzo che ha accusato un malore però non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e gli agenti della polizia locale. Probabilmente il magistrato di turno deciderà di disporre l'autopsia per stabilire le cause della morte. Disperati i familiari del ragazzo: era nel Sannio in vacanza dal papà, mentre sua madre è in Romania. Sconcerto in paese, annullate tutte le manifestazioni previste, mentre hanno raggiunto Scauri intanto il datore di lavoro del papà di Claudio, Vincenzo Benedetto, l consigliere comunale Vincenzo Iuliano e l'avvocato Pasquale Matera.